Youth League: Salzburgs U19 fertigt Bordeaux ab

Salzburgs U19 hat heute in beeindruckender Manier den Einzug in die zweite Runde der UEFA Youth League fixiert. Der Titelverteidiger besiegte vor 1.160 Zuschauern in Grödig den Nachwuchs von Girondins Bordeaux mit 4:0 und schaffte mit einem Gesamtscore von 5:0 den Aufstieg.

