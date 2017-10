US-Senatoren erzielen Einigung bei Gesundheitsreform

Einflussreiche US-Senatoren haben sich überparteilich auf Maßnahmen zur Stützung des Gesundheitssystems verständigt. Der Republikaner Lamar Alexander gab heute eine Vereinbarung mit der Demokratin Patty Murray bekannt, die zunächst die Reform von Trumps Vorgänger Barack Obama stützen soll.

„Damit sind die kommenden zwei Jahre geregelt“, sagte Alexander der Zeitung „New York Times“. Das werde eine ausführliche Debatte über die langfristige Gesundheitspolitik ermöglichen. Murray erklärte, es müssten noch Einzelheiten ausgearbeitet werden. Trump unterstützte in einer ersten Stellungnahme den Vorstoß. Die Maßnahmen seien jedoch nur kurzfristiger Natur, sagte er.

Der Alexander-Murray-Plan sieht unter anderem weitere Zahlungen des Bundes an Versicherer vor, die Trump per Erlass aber stoppen will. Trump hatte mehrfach erklärt, „Obamacare“ abschaffen zu wollen.