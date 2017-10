Wahlbeteiligung durch Konflikte gestiegen

Politikverdrossenheit und Demokratiemüdigkeit mögen immer wieder als große gesellschaftliche Metathemen herhalten. Doch zumindest an diesem Wahlsonntag wurden Pessimisten in dieser Hinsicht eines Besseren belehrt. Die Wahlbeteiligung stieg so stark wie bisher noch nie in der Zweiten Republik.

Mehr dazu in news.ORF.at/ballhausplatz2