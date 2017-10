Champions League: Tottenham holt Remis bei Real

Die englischen Clubs in der Champions League sind auch nach den gestrigen Matches des dritten Spieltages ungeschlagen. Während Tottenham im Schlager bei Titelverteidiger Real Madrid ein Unentschieden holte, stellte Liverpool in Maribor den höchsten Auswärtssieg in der Geschichte der Königsklasse ein.

Und Manchester City darf nach einem Heimerfolg gegen Napoli bereits für die K.-o.-Phase planen. Für Real- und Tottenham-Gruppengegner Dortmund ist der Aufstieg nach einem Remis gegen Apoel Nikosia hingegen in weite Ferne gerückt.

