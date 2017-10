Untergetauchter Ex-Zeitungschef verhaftet

Dietmar Wassermann, der ehemalige Eigentümer der pleitegegangenen „Kärntner Tageszeitung“, ist gestern bei einem Cobra-Einsatz in Gmünd verhaftet worden. Er wird seit drei Jahren gesucht. Es geht um den Verdacht des Steuerbetrugs in Deutschland, auch in Kärnten wird ermittelt.

