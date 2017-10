Mehrheit der Österreicher sieht Vorteil in EU-Mitgliedschaft

Eine Mehrheit der Österreicher sieht laut einer Umfrage in der EU-Mitgliedschaft einen Vorteil. 53 Prozent der Befragten in Österreich erklärten laut einer heute veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des EU-Parlaments, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert habe. Das sind um fünf Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr.

Skeptischer als der EU-Durchschnitt

Die Österreicher sind dabei aber skeptischer als der EU-Durchschnitt. Laut der Umfrage gaben fast zwei Drittel der Europäer an, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat. Das sind vier Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Am besten wird die EU-Mitgliedschaft in Irland bewertet (90 Prozent), am schlechtesten in Italien (39 Prozent).

Generell erachten 57 Prozent der EU-Bürger und 45 Prozent der Österreicher die Europäische Union als gute Sache. Der Anteil der Österreicher, welche die EU schlecht finden, ging auf 18 Prozent zurück - ein Minus von neun Prozentpunkten gegenüber Herbst 2016.

EU-weit wird der Union die größte Bedeutung bei der Terrorbekämpfung beigemessen, 58 Prozent äußerten sich in diesem Sinne. Für die Österreicher hat dagegen die EU bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Priorität.