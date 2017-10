48 Millionen Jahre altes Federpflegefett entdeckt

Bei Ausgrabungen in der Fossiliengrube Messel in Deutschland sind Forscher auf ein Vogelfossil gestoßen, in dem 48 Millionen altes Fett aus der Bürzeldrüse nachgewiesen werden konnte. Es ist der bisher älteste Fund eines solchen Pflegeöls bei Vögeln.

