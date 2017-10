Kern und Kurz in Brüssel

Wahlen in Österreich, Deutschland und demnächst in Tschechien - in der Frage nach mehr oder weniger Europa haben die „Bremser“ neuen Zulauf erhalten. Neuer Zündstoff mitten in der Debatte über die Reformvorschläge für eine engere Union - und neuer Zündstoff für das Treffen der Staats- und Regierungschefs, das am Donnerstag in Brüssel beginnt. Hinter den großen offiziellen Themen von Migration bis „Brexit“ schwelt die Frage: Wie kann man Europa rasch wieder reparieren? Gleichzeitig liefern sich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und der Wahlsieger Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) in Brüssel ein Wettrennen um die Gunst der EU.

