Eishockey: Neuer NHL-Meilenstein für Vanek

Thomas Vanek hat in seiner Karriere in der National Hockey League (NHL) in der Nacht auf heute einen neuen Meilenstein gesetzt. Der 33-jährige Stürmer erzielte beim 3:0-Sieg der Vancouver Canucks bei den Ottawa Senators mit einem Traumtor seinen 700. Punkt im Grunddurchgang. Auch Michael Grabner trug sich für die New York Rangers mit einem sehenswerten Treffer erstmals in dieser Saison als Torschütze ein - eine neuerliche Niederlage der „Blueshirts“ konnte der Villacher aber nicht verhindern.

