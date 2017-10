Madrid droht Katalonien offen mit Aussetzen der Autonomie

Die spanische Zentralregierung hat Katalonien offen mit dem Aussetzen der Autonomie gedroht, sollte der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont nicht bis morgen auf die Unabhängigkeitserklärung verzichten.

Sollte Puigdemont bis dahin keine befriedigende Antwort auf ein von Madrid gestelltes Ultimatum geben, provoziere er „die Anwendung von Artikel 155 der Verfassung“, sagte Spaniens Vizeregierungschefin Soraya Saenz de Santamaria vor dem Parlament in Madrid. Der Verfassungsartikel sieht den Entzug von Autonomierechten vor.

Rajoy ruft zu Mäßigung auf

Am Tag vor Ablauf des Ultimatums rief unterdessen Ministerpräsident Mariano Rajoy die Regionalregierung in Katalonien zur Mäßigung auf. Puigdemont solle „vernünftig“ und ausgewogen handeln und die Interessen aller Bürger in den Vordergrund stellen, so Rajoy.

Bei einem katalanischen Referendum am 1. Oktober hatten sich 90 Prozent der Teilnehmer für eine Abspaltung Kataloniens von Spanien ausgesprochen, die Beteiligung lag aber nur bei 43 Prozent. Am 10. Oktober unterzeichnete Puigdemont eine Unabhängigkeitserklärung, setzte diese aber umgehend wieder aus.

Der spanische Ministerpräsident hatte der katalanischen Regionalregierung eine letzte Frist gesetzt, um eine „klare“ Aussage zu der Unabhängigkeitserklärung zu treffen.