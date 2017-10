Rettungsaktion für herrenlose Schafe im Burgenland

Im Ortsteil Am Glöckelberg in Heiligenkreuz im Burgenland irren seit zwei Wochen herrenlose Schafe bzw. Ziegen umher. Der Besitzer will die Tiere nicht mehr und hat sie angeblich zum Abschuss freigegeben. Tierschützer wollten das nun mit allen Mitteln verhindern.

