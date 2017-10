Sondierungen zu Jamaika-Koalition starten in Deutschland

In Deutschland haben die Sondierungsgespräche zwischen Konservativen, Freidemokraten und Grünen zur Bildung einer Koalitionsregierung begonnen. Die Spitzen der Unionsparteien CDU/CSU und Liberalen (FDP) kamen heute in Berlin zu getrennten Vorbesprechungen zusammen, um die Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis vorzubereiten.

Auch Union und FDP treffen sich zu ersten Gesprächen. Am Nachmittag sprechen die christdemokratische CDU und die bayrische Schwesterpartei CSU mit einer Grünen-Delegation. Am Freitagnachmittag beginnen dann die Gespräche erstmals in großer Runde.

Schwierige Verhandlungen erwartet

Vor Beginn der Gespräche dreieinhalb Wochen nach der deutschen Bundestagswahl sagte der bayrische CSU-Chef Horst Seehofer, zunächst gehe es um Standortbestimmungen der einzelne Parteien sowie um deren vorrangige Projekte. Er hoffe, dass noch vor Weihnachten ein Koalitionsvertrag stehe. Mit Sicherheit sagen könne man das aber nicht.

Allgemein gehen alle vier Parteien von schwierigen Gesprächen und Verhandlungen über diese bisher einmalige Konstellation aus. Man werde große Konzentration und Anstrengung brauchen, um gute Ergebnisse zu erzielen, sagte Seehofer.

Seehofer hatte sich am Vorabend in Berlin mit der Grünen-Spitze getroffen und am Vormittag mit FDP-Chef Christian Lindner. Es seien Kennenlernbesuche gewesen, das gehöre „zum guten Anstand“.

Österreich als Faktor in Gesprächen

Auch das österreichische Wahlergebnis spielt eine gewichtige Rolle in den jetzt stattfindenden Verhandlungen. Teile der CSU sehen sich im Wahlerfolg der ÖVP bestätigt - Wahlen könnten rechts der Mitte gewonnen werden. Bei Grünen, FDP und auch bei der CDU stößt das auf wenig Gegenliebe, von „massiven Hürden“ für die Verhandlungen ist die Rede.

