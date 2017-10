Champions League: Bayern baut auf „Jupp-Effekt“

Bei Bayern München ist nicht nur Jupp Heynckes als Trainer, sondern auch die Zuversicht zurückgekehrt. Heute (20.45 Uhr, live in ORF eins) plant der deutsche Rekordmeister gegen Celtic Glasgow nach der 0:3-Schlappe zuletzt in Paris auch in der Champions League die Kehrtwende. In München baut man so wie zuletzt beim 5:0 über Freiburg in der Liga wieder auf den „Jupp-Effekt“.

