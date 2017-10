Treffen der Regierungschefs trotz Hürden

Bereits zum zweiten Mal binnen einer Woche hat das Europagebäude in Brüssel geräumt werden müssen. Einen Tag vor Beginn des EU-Gipfels breiteten sich giftige Dämpfe im Gebäude aus. Am Montag mussten sich einige Personen übergeben, nachdem sie den Dämpfen ausgesetzt waren. Als „Vorsichtsmaßnahme“ muss der Gipfel nun wieder in das Gebäude umziehen, wo früher die EU-Gipfel stattfanden.

