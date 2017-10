Olympia: Kurzer Weg zu Gold in Pyeongchang

In Pyeongchang laufen die letzten Vorbereitungen für die Spiele 2018 auf Hochtouren. Beeindruckend sind neben den Sportanlagen schon jetzt die kurzen Wege, womit die Veranstalter in Südkorea besonders auftrumpfen wollen. Im Mountain-Cluster sind die Sportstätten für die Athleten vom olympischen Dorf aus binnen weniger Minuten zu erreichen, auch das Österreich-Haus liegt in unmittelbarer Nähe. Nur die alpinen Speed-Athleten haben es zur Piste ein bisschen weiter.

