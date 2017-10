Liberale Journalistin tritt bei Russlands Präsidentenwahl an

Die kremlkritische Journalistin Xenia Sobtschak hat ihre Kandidatur bei der russischen Präsidentenwahl im März 2018 erklärt. „Ich kandidiere für das Amt des Präsidenten Russlands“, schrieb Sobtschak heute auf ihrer Website. Für eine Kandidatur muss sie aber zuerst noch 300.000 Unterstützerunterschriften sammeln.

Die 35-Jährige ist die Tochter des früheren St. Petersburger Bürgermeisters Anatoli Sobtschak. Dieser gilt als politischer Ziehvater von Kreml-Chef Wladimir Putin. Bevor Sobtschak Journalistin wurde, war sie als TV-Star und Glamourgirl im russischen Boulevard bekannt. Seit Anfang der 2010er Jahre positionierte sie sich zunehmend als liberale Regierungskritikerin. 2012 übernahm sie eine Talkshow beim Internetsender Doschd.

Unterstützung für Oppositionsführer Nawalny

Sobtschak kündigte ihre Unterstützung für den Oppositionsführer Alexej Nawalny an. Der 41-jährige Politiker und Anwalt Nawalny ist einer der bekanntesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin und prangert regelmäßig die Korruption in Russland an. Er musste sich schon mehrfach vor Gericht verantworten und wurde wiederholt zu Geld- und Haftstrafen verurteilt. Derzeit verbüßt er eine 20-tägige Haftstrafe wegen seiner wiederholten Aufrufe zur Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen.

Putin sagte bisher noch nicht, ob er im kommenden Frühjahr wieder antreten wird, jedoch geht die russische Öffentlichkeit davon aus. Offiziell müssen die Kandidaten bis Dezember aufgestellt werden.