Spaniens Ultimatum an Katalonien läuft morgen ab

Im Konflikt mit der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien läuft morgen das Ultimatum der spanischen Zentralregierung ab. Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, soll bis zu diesem Zeitpunkt erklären, ob er die Bestrebungen für einen eigenen Staat abbricht und die verfassungsmäßige Ordnung mit Katalonien als festen Bestandteil von Spanien respektiert. Puigdemont hat das bisher abgelehnt und stattdessen die Aufnahme von Gesprächen verlangt.

Deutschland: „Für Klarheit sorgen“

Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) rief die katalanische Führung auf, für Klarheit in der Frage einer Abspaltung zu sorgen. „Die Menschen und die Wirtschaft in Katalonien sind verunsichert. Jeder Tag, den die Unklarheit andauert, macht diese Verunsicherung größer und die Lage schwieriger“, sagte Gabriel.

Die Regionalregierung müsse deutlich machen, dass sie die Verfassung achte, so Gabriel weiter. Es müsse im Interesse aller darum gehen, eine Lösung im Rahmen des Rechts zu finden. Europa zähle auf Spanien als einen starken Partner in der EU.

Mögliche Konsequenzen für Katalonien

Wenn die katalanische Regierung dem Ultimatum nicht Folge leistet, könnte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy vom Verfassungsartikel 155 Gebrauch machen: Dieser erlaubt es der Regierung, „die notwendigen Mittel zu ergreifen“, um eine autonome Region zur Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten zu zwingen.

Sie könnte Puigdemont absetzen, die katalanische Regierung auflösen oder eine Neuwahl des Regionalparlaments erzwingen. Seit Inkrafttreten der Verfassung von 1978 in Spanien kam der Artikel bisher noch nie zur Anwendung.

Rajoy ruft zu Mäßigung auf

Am Tag vor Ablauf des Ultimatums rief Rajoy die Regionalregierung in Katalonien zur Mäßigung auf. Puigdemont solle „vernünftig“ und ausgewogen handeln und die Interessen aller Bürger in den Vordergrund stellen, so Rajoy.

Bei einem katalanischen Referendum am 1. Oktober hatten sich 90 Prozent der Teilnehmer für eine Abspaltung Kataloniens von Spanien ausgesprochen, die Beteiligung lag aber nur bei 43 Prozent. Am 10. Oktober unterzeichnete Puigdemont eine Unabhängigkeitserklärung, setzte diese aber umgehend wieder aus.