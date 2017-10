UNO: Guterres will mehr Blauhelme in Zentralafrika

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den Sicherheitsrat um eine Aufstockung der Blauhelmsoldaten in der Zentralafrikanischen Republik gebeten. „Die Kapazität unserer Truppen in der Zentralafrikanischen Republik muss vergrößert werden, um Zivilisten zu schützen“, sagte Guterres heute vor Reportern in New York.

Gegenwärtig liegt die Personalstärke der als MINUSCA bekannten, 2014 begonnenen Mission bei 12.870 Mann. Um wie viel zusätzliche Truppen er den Rat gebeten habe, sagte Guterres nicht.

Zuvor hatte Faustin Archange Touadera, der Präsident der Zentralafrikanischen Republik, die UNO zu einem solchen Schritt aufgefordert. Die Mission sei zu klein, um die Bevölkerung zu beschützen, so der Präsident kürzlich vor der UNO-Vollversammlung.

Bürgerkrieg seit 2013

In der Zentralafrikanischen Republik war 2013 ein Bürgerkrieg ausgebrochen, in dem sich Milizen der christlichen Mehrheit und der muslimischen Minderheit gegenüberstanden. In Folge einer französischen Militärintervention und später der UNO-Friedensmission stabilisierte sich die Lage langsam. In den vergangenen Monaten ist die Gewalt jedoch wieder aufgeflammt. Nach Angaben der UNO sind rund 1,1 Millionen Menschen auf der Flucht - fast ein Viertel der Bevölkerung.

Guterres kündigte an, das Land Anfang kommender Woche zu besuchen. Dabei wolle er Blauhelmsoldaten weltweit seinen Tribut zollen. Seit Jahresbeginn sind 67 Blauhelmsoldaten bei Einsätzen weltweit getötet worden, zwölf davon in der Zentralafrikanischen Republik.