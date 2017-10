Kenia: Opposition ruft zu Protesten bei Präsidentenwahl auf

Der kenianische Oppositionsführer Raila Odinga hat seine Anhänger zu Massenprotesten bei der neu angesetzten Präsidentschaftswahl am 26. Oktober aufgerufen. Odinga sprach heute vor Tausenden Sympathisanten seiner Nationalen Super-Allianz (NASA) in einem Vorort der kenianischen Hauptstadt Nairobi.

„Die Proteste werden weitergehen - am 26. Oktober wird es die größten Demonstrationen des ganzen Landes geben“, so Odinga. Erst kürzlich hatte er verkündet, dass er aus dem Rennen um die Präsidentschaft austrete. Er begründete seine Entscheidung damit, dass notwendige Wahlreformen nicht umgesetzt worden seien. Außerdem erklärte Odinga, dass es am 26. Oktober „keine Wahlen“ geben werde. Wie er die Neuwahl konkret verhindern wolle, erklärte der Oppositionsführer nicht.

Angespannte Sicherheitslage vor Wahl

Knapp zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl ist die Sicherheitslage in Kenia äußerst angespannt. Immer wieder kam es in den letzten Tagen zu Zwischenfällen mit Demonstranten, bei denen auch Schüsse fielen.

In einem für den afrikanischen Kontinent beispiellosen Schritt hatte der oberste Gerichtshof des Landes den Sieg von Uhuru Kenyatta bei der Präsidentschaftswahl Anfang August wegen Rechtsverstößen für ungültig erklärt. Deswegen musste eine Neuwahl angesetzt werden.