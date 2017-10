Somalia will Kampf gegen al-Schabab-Miliz verstärken

Nach dem verheerenden Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mit mindestens 276 Toten und 300 Verletzten hat Präsident Mohammed Abdullahi Mohamed heute einen verstärkten Kampf gegen die mit dem Al-Kaida-Netzwerk verbündete al-Schabab-Miliz angekündigt. Ohne eine Antwort auf diese Taten werde der Tag kommen, an dem „unsere eigenen zerfetzten Körper vom Boden aufgesammelt werden“, sagte Mohamed vor Tausenden Menschen bei einer Trauerfeier. „Wir müssen gemeinsam widerstehen und die al-Schabab bekämpfen“.

Nach der Veranstaltung zogen Teilnehmer mit roten Kopfbinden am Anschlagsort in einem belebten Stadtteil von Mogadischu vorüber. Anschließend versammelten sie sich in einem Stadion und riefen in Sprechchören: „Wir sind bereit zu kämpfen.“

Bisher verheerendster Anschlag in Somalia

Ein mit Sprengstoff präparierter Lastwagen war vergangenen Samstag vor einem Hotel an einer stark befahrenen Kreuzung des Geschäftsviertels Hodan detoniert. Durch die Wucht der Explosion wurden mehrere Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Viele Opfer wurden laut Polizei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Niemand bekannte sich bisher zu dem Anschlag, Präsident Mohamed machte dennoch die al-Schabab-Miliz für den Anschlag verantwortlich.

Die al-Schabab-Miliz kämpft in dem Land am Horn von Afrika seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats und hat sich den Sturz der von der internationalen Gemeinschaft unterstützten Regierung zum Ziel gesetzt. Truppen der Afrikanischen Union (AU) und der somalischen Armee hatten die Miliz 2011 aus Mogadischu vertrieben.

Die bewaffneten Rebellen sind aber weiterhin im Land aktiv. Neben Angriffen auf somalische und ausländische Militärstützpunkte verüben sie immer wieder auch Anschläge in Mogadischu. Rund 22.000 Soldaten der AU befinden sich zurzeit in Somalia, um die Zentralregierung militärisch zu unterstützen.