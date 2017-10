Kurz erstmals nach Wahlsieg in Brüssel

Im Vorfeld des EU-Gipfels nimmt ÖVP-Chef Sebastian Kurz heute an den Beratungen der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel teil und wird dort auch Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und Ratspräsidenten Donald Tusk treffen. Mit Spannung wird erwartet, welche Akzente Kurz in Brüssel setzen will.

International gibt es Sorge wegen einer möglichen Neuauflage einer schwarz-blauen Regierung, aber auch wegen der europakritischen Töne des bisherigen Außenministers, der anders als Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) nichts von einer Vertiefung der Europäischen Union in zentralen wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen wissen will. Kurz sieht seine Brüssel-Reise als „bewusstes proeuropäisches Signal“. Für Bundeskanzler Kern dürfte es wohl der letzte EU-Gipfel sein.

Umzug wegen „giftiger Dämpfe“

Für Aufregung sorgte unterdessen ein Umzug des EU-Gipfels. Bereits zum zweiten Mal binnen einer Woche musste das Europagebäude in Brüssel geräumt werden. Giftige Dämpfe breiteten sich im Gebäude aus. Als „Vorsichtsmaßnahme“ muss der Gipfel nun wieder in das Gebäude umziehen, wo früher die EU-Gipfel stattfanden.

