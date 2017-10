May verspricht baldige Einigung mit Brüssel zu EU-Bürgern

Nach Ansicht der britischen Premierministerin Theresa May ist eine Einigung mit der EU betreffend die Bleiberechte der EU-Ausländer nach dem Austritt ihres Landes aus der Union „zum Greifen nahe“. London wolle es den EU-Ausländern im Vereinigten Königreich so einfach wie möglich machen, ihren Status zu behalten, sagte May im Vorfeld des EU-Gipfels in der Nacht auf heute.

Wer heute rechtmäßig in Großbritannien lebe, werde auch in der Lage sein, nach dem EU-Austritt dort zu bleiben, betonte die britische Regierungschefin.

Viele offene Fragen zu „Brexit“

Über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien - vor allem über den Verbleib der Briten auf dem Binnenmarkt oder einen Handelsvertrag - wollen die verbleibenden 27 EU-Länder erst dann sprechen, wenn „ausreichende Fortschritte“ bei den wichtigsten Fragen der Trennung erzielt worden sind.

Dazu gehören die Rechte der 3,2 Millionen EU-Bürger im Königreich und der 1,2 Millionen Briten in Ländern der Europäischen Union. Außerdem muss der künftige Status der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland geklärt werden. Am meisten Streit gibt es über die Schlussrechnung von bis zu 100 Milliarden Euro, die London zahlen soll. Sie umfasst gemeinsam eingegangene EU-Finanzverpflichtungen für Budget, Fördertöpfe und Pensionslasten.