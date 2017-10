Chinas Wirtschaft wächst um knapp sieben Prozent

Chinas Wirtschaftsleistung ist zwischen Juli und September um 6,8 Prozent gewachsen, wie die nationale Statistikbehörde heute mitteilte. Trotz dieses aus europäischer Sicht enormen Tempos hat sich die Konjunktur im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas eingebremst.

Im ersten und zweiten Quartal hatte das BIP jeweils um 6,9 Prozent zugelegt. Die Regierung in Peking hat als Wachstumsziel für das laufende Jahr rund 6,5 Prozent genannt. Die Wirtschaft habe in den ersten drei Quartalen den Schwung einer stabilen und gesunden Entwicklung beibehalten, sagte der Sprecher der Statistikbehörde, Xing Zhihong, in Peking. Eine ganze Reihe „günstiger Faktoren“ habe dafür gesorgt, dass es bei einer mittleren Wachstumsrate geblieben sei.