„Auf höchster politischer Ebene“

Angestoßen von der Causa Harvey Weinstein treten mehr und mehr Frauen mit Vorwürfen von sexueller Belästigung und Missbrauch an die Öffentlichkeit. Prominente Stimmen kommen mittlerweile nicht mehr nur aus Hollywood, sondern auch aus Sport und Politik. Zuletzt prangerte die schwedische Außenministerin Margot Wallström sexuelle Gewalt „auf höchster politischer Ebene“ an. Auch die olympische US-Kunstturnerin McKayla Maroney wandte sich an die Öffentlichkeit und berichtete von jahrelangem Missbrauch durch ihren Teamarzt. Er ist mittlerweile in über hundert Fällen angeklagt.

Lesen Sie mehr …