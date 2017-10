Wahlergebnis zeigt deutliches Stadt-Land-Gefälle

Das Ergebnis der Nationalratswahl vom Sonntag zeigt ein deutliches Gefälle zwischen Stadt und Land. Während die SPÖ im urbanen Raum klar zulegen konnte, hätten ÖVP und FPÖ in ländlichen Gemeinden eine rechnerische Zweidrittelmehrheit erreicht, heißt es in einer Analyse der APA.

Die ÖVP konnte allerdings nicht nur ihren Vorsprung auf die SPÖ auf dem Land deutlich ausbauen, sie holte im Vergleich zur letzten Nationalratswahl 2013 auch in der Stadt auf.

ÖVP und FPÖ legten auch in der Stadt zu

Die ÖVP erreichte in den 1.714 ländlichen Gemeinden (nach EU-Klassifikation) 38 Prozent, die SPÖ in den Städten Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt und Salzburg 33,3 Prozent.

In Summe hätten ÖVP und FPÖ in den ländlichen Gemeinden eine Zweidrittelmehrheit (67,2 Prozent). Im städtischen Bereich kommen ÖVP und FPÖ gemeinsam auf 57 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2013 konnten beide Parteien gemeinsam sowohl auf dem Land als auch im städtischen Bereich je 15 Prozentpunkte zulegen.

Nur in den Großstädten reichte das Plus von zehn Prozentpunkten (auf 45,5 Prozent) nicht für eine rechnerische schwarz-blaue Mehrheit. Nicht in die Rechnung einbezogen sind die Wahlkartenstimmen.