Verletzte bei Brand in Salzburger Gasthaus

In Kuchl (Salzburg) ist in der Nacht auf heute in einem Gasthaus mit angeschlossenem Hotel ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at

Brand in der Bettfedernfabrik Wampersdorf

In Wampersdorf in Niederösterreich brannte es heute Früh auf dem Areal einer Bettfedernfabrik. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Mehr dazu in noe.ORF.at