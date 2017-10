Mann in OÖ von Baum getroffen und ertrunken

In Waldzell in Oberösterreich ist am Dienstag ein 64-Jähriger beim Baumfällen von einem Stamm getroffen worden. Er stürzte kopfüber in einen Bach und ertrank. Gefunden wurde der Mann erst gestern.

