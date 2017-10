Poetry-Slam: Ein Syrer auf Erfolgskurs

Seit rund 15 Jahren gibt es Poetry-Slam in Österreich: Jeder darf auf einer Bühne Texte vortragen, das Publikum entscheidet per Applaus über die Sieger. In Zeiten von YouTube feiert das knappe Lyrikformat Furore, größere Veranstalter springen auf. Dieser Tage findet die österreichische Meisterschaft statt - und einer freut sich besonders auf seinen Auftritt: der syrische Flüchtling Omar Khir Alanam, der dichtend dem Heimatbegriff auf der Spur ist.

