Katalanen lassen Ultimatum verstreichen

Heute um 10.00 Uhr ist das Ultimatum an die katalanische Regionalregierung ausgelaufen. Die spanische Zentralregierung in Madrid hatte eine Klarstellung zur Erklärung der Unabhängigkeit gefordert.

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont leistete der Forderung zur Beendigung aller Abspaltungsbestrebungen keine Folge. In einem von katalanischen Medien veröffentlichten Brief an den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy erneuerte Puigdemont stattdessen sein Dialogangebot, drohte aber im Falle härterer Maßnahmen mit der Unabhängigkeit.