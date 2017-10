Abstimmung über Entzug der Autonomie

Der Konflikt über die Loslösung Kataloniens von Spanien hat am Donnerstag einen neuen Höhepunkt erreicht. Nachdem der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont das von der spanischen Zentralregierung gesetzte Ultimatum verstreichen ließ, ohne die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region zu widerrufen, reagierte Madrid umgehend. Es wurden Zwangsmaßnahmen gegen die Region angedroht, Artikel 155, der zur Entmachtung der Regierung in Barcelona führt, soll zur Anwendung kommen. Schon am Samstag könnten die Minister ihre Zustimmung dazu geben.

