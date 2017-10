Schauspielerin Danielle Darrieux 100-jährig verstorben

Die französische Schauspielerin Danielle Darrieux ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Darrieux galt als eine der bekanntesten Miminnen ihres Landes und wurde mit Filmen wie „Der Reigen“, „Die Mädchen von Rochefort“ und „Ein Zimmer in der Stadt“ weltbekannt.

AP

Bis vor wenigen Jahren stand Darrieux, die ihren 100. Geburtstag am 1. Mai dieses Jahres gefeiert hatte, vor der Kamera. Zuletzt hatte sie aber Film und Bühne den Rücken gekehrt. Im Laufe ihrer Karriere war die Schauspielerin in zahlreichen Hauptwerken des französischen Kinos zu sehen. Laut ihrem Lebensgefährten starb sie bereits am Dienstag.