Bericht über erstes Treffen zwischen Kurz und Strache

Zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll es gestern Abend ein erstes persönliches Treffen gegeben haben. Der „Kurier“ berichtet von einem rund dreistündigen Gespräch in Straches Wohnung in Klosterneuburg. In ÖVP und FPÖ wollte man die kolportierte Zusammenkunft der Parteichefs nicht kommentieren.

Laut FPÖ nichts „auf Schiene“

„Wir bestätigen, dass es informelle Gespräche mit allen Parteien gibt. Sollte Kurz den Regierungsbildungsauftrag erhalten, wird es auch formale Annäherungsgespräche geben“, sagte ein Sprecher von Kurz auf Nachfrage der APA. Ähnlich die FPÖ: „Wir sprechen mit allen Parteichefs. Da es noch keinen Regierungsbildungsauftrag gibt, handelt es sich um keine offiziellen Gespräche. Gibt es einen Regierungsbildungsauftrag, wird es auch offizielle Gespräche geben.“

FPÖ-Generalsekretär und EU-Abgeordneter Harald Vilimsky wies Berichte über „Geheimverhandlungen“ zurück. „Es gibt ja nicht einmal den Regierungsbildungsauftrag. Wenn es den gibt, wird man sehen. Aber wir sind vor dem Punkt null. Es ist nicht irgendetwas auf Schiene. Es liegt an der ÖVP zu sondieren“, sagte Vilimsky.