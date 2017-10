Bundeswehr übt Horrorszenario Atomkrieg in der Luft

Die deutsche Luftwaffe trainiert seit Anfang der Woche gemeinsam mit NATO-Partnern für das Horrorszenario eines Atomkrieges. Nach Angaben aus der NATO-Zentrale in Brüssel wird die „Steadfast Noon“ genannte Übung noch bis morgen dauern.

Start- und Landeplatz für die teilnehmenden Jagdbomber seien der Fliegerhorst Büchel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sowie der Militärflugplatz Kleine Brogel in Belgien, hieß es.

Atomwaffen in Deutschland nicht bestätigt

„Steadfast Noon“ werden die jährlichen Übungen von Luftstreitkräften der NATO-Länder genannt, bei denen üblicherweise der Einsatz von Jagdbombern trainiert wird, die im Kriegsfall mit Atomwaffen bestückt werden können. Daran beteiligen sich auch Staaten, die gar keine eigenen Atomwaffen haben, aber entsprechende Trägerflugzeuge für den Einsatz von US-Atomwaffen bereitstellen.

In Deutschland lagern nach offiziell nicht bestätigten Angaben auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel US-Atomwaffen vom Typ B61. Sie könnten im Ernstfall von Tornados des taktischen Luftwaffengeschwaders 33 der Bundeswehr abgeworfen werden. Hintergrund der Übung ist auch der aktuelle Konflikt zwischen den USA und Nordkorea, in dem es um die nukleare Aufrüstung Pjöngjangs geht.