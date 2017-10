Champions League: Bayern erinnern wieder an 2013

Bayern München ist auf internationaler Ebene wieder zurück in der Spur. Mit einem lockeren 3:0-Sieg über Celtic Glasgow bescherten die Münchner ihrem Trainer Jupp Heynckes gestern Abend ein erfolgreiches Comeback in der Champions League und erinnerten teilweise wieder an die Saison ihres letzten Titelgewinnes in der Königsklasse. Die „Süddeutsche Zeitung“ sah die „Mentalität von 2013“. Heynckes selbst sah aber noch viele Verbesserungspunkte.

Mehr dazu in sport.ORF.at