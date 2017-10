Fußball: Österreich testet gegen Europameisterinnen

Nach dem sensationellen Einzug ins EM-Halbfinale und dem mit einem klaren Sieg in Serbien geglückten Auftakt in die EM-Qualifikation stehen Österreichs Fußballerinnen vor einer besonders schweren Aufgabe. In einem Testspiel empfangen die ÖFB-Frauen heute (20.30 Uhr, live in ORF Sport +) in St. Pölten Europameister Niederlande. Teamchef Dominik Thalhammer verlangt von seinen Spielerinnen trotzdem ein mutiges Auftreten, das Ergebnis steht für ihn hingegen nicht im Vordergrund.

