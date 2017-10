Mehrheit mit Rechtspopulisten und Grünen

Die erst 37-jährige Labour-Politikerin Jacinda Ardern dürfte nächste Regierungschefin Neuseelands werden - und auch die jüngste in der Geschichte des Inselstaates. Bereits im Vorfeld hatte sich die Labour-Partei mit der „Jacindamania“ aus dem Umfragetief katapultiert. Obwohl die konservative Nationalpartei dennoch die meisten Stimmen bei der Parlamentswahl erhielt, hält das Hoch von Labour an: In einer ungewöhnlichen Kombination mit der rechtspopulistischen Partei New Zealand First (NZF) und den Grünen zimmert Ardern nun eine Mehrheit im Parlament.

Lesen Sie mehr …