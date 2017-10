Leyya in Wien: Rückkehr in ein volles Haus

2016 und 2017 sind gute Jahre für Leyya gewesen: Bereits im Vorjahr gehörte das ursprünglich aus Oberösterreich stammende Musikerduo zu einem der meistgebuchten Newcomer-Acts in Europa.

Heuer holten die beiden Multiinstrumentalisten Sophie Lindinger (die auch singt) und Marco Kleebauer den FM4 Amadeus Award. Im Sommer folgte eine umfangreiche Festivaltour, die die Band unter anderem zum renommierten Primavera Sound in Barcelona führte.

Rockgitarre und Klangfläche

Während ihrer Konzertreisen erwarben sich Leyya den Ruf, eine exzellente Liveband zu sein. Dass dem tatsächlich so ist, davon konnte sich das Publikum gestern im Wiener WUK überzeugen. Die Rückkehr nach Wien wurde für die Band zum Triumph - die Halle war ausverkauft.

ORF.at/Philip Pfleger

Auf der Bühne wird aus dem Duo ein Quartett, Lindinger und Kleebauer erhalten Unterstützung von Tobias Wöhrer (Bass, Synthesizer) und David Wöhrer (Schlagzeug). Dass macht es der Band möglich, ihren an Trip-Hop angelehnten Sound live zu erweitern. Die funkigen Schlagzeuggrooves und verzerrten Gitarrenriffs fügen sich perfekt ein in die sonst eher an Trip-Hop erinnernden Klangflächen und Synthiemelodien.

Über allem schwebt Lindingers Gesang, der genau die richtige Mitte trifft zwischen Kraft und Zerbrechlichkeit. Das Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus.

Bahnt sich da was an?

Bleibt die Frage: Bahnt sich da etwas an in der Dimension von Wanda oder gar Bilderbuch? Wichtige Voraussetzungen sind jedenfalls erfüllt: Die Lieder gehen nicht nur ins Ohr, sondern sind bis ins Detail ausgetüftelt, die Liveperformance reißt mit und die Dichte an hochwertigen Songs erlaubt es, dass sich die Band Hits wie „Butter“ als zweite Zugabe aufsparen kann (wie es im WUK der Fall war). Und so darf man sich auf das zweite Album von Leyya freuen. Es erscheint Ende Jänner.