US-Flugzeugträger als Warnung vor Küste Nordkoreas

Die USA lassen mit Militärmanövern vor der nordkoreanischen Küste ihre Muskeln spielen. In den Gewässern kreuzte heute der US-Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ - das größte US-amerikanische Kriegsschiff in Asien. An der Übung, an der sich auch die südkoreanischen Marine beteiligt, nehmen mehr als 40 Kriegsschiffe teil.

Reuters/U.S. Navy/Kenneth Abbate/Handout

„Das gefährliche und aggressive Verhalten Nordkoreas löst weltweit Besorgnis aus“, sagte der Kommandeur des Flugzeugträgerverbandes, Marc Dalton. „Mit diesem Manöver haben wir und viele andere klargemacht, dass wir bereit sind, Südkorea zu verteidigen.“

Erste Asienreise Trumps steht bevor

Die Militärübung findet vor einer Reise von US-Präsident Donald Trump in die Region statt. Trumps erster offizieller Asienbesuch beginnt am 5. November in Japan, danach reist er nach Südkorea. Im Zentrum der Gespräche dürfte der Atomkonflikt mit Nordkorea stehen.

Nordkorea arbeitet an atomwaffenfähigen Raketen, mit denen das US-Festland erreicht werden kann. Die nach dem früheren US-Präsidenten benannte „Ronald Reagan“ ist ein 100.000 Tonnen schwerer Flugzeugträger mit einer Besatzung von 5.000 Mann. Während des Manövers starteten und landeten F-18-Kampfflugzeuge zu rund 90 Übungseinsätzen.