Hunderte Keuchhustenfälle in der Steiermark

Keuchhusten kommt in der Steiermark besonders häufig vor: 400 Fälle wurden allein heuer gemeldet - so viele wie in keinem anderen Bundesland. Die Ursachen für dieses vermehrte Auftreten sind unklar.

