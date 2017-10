Vier Landtagswahlen fix

Nach der Wahl ist vor der Wahl - denn 2018 steht in Österreich das dritte Wahljahr in Folge bevor. Nach der Bundespräsidentschaftswahl mit Neuauflage 2016 und der eben gelaufenen Nationalratswahl stehen ab Jänner vier Landtagswahlen ins Haus, den Auftakt macht mit Niederösterreich gleich das größte Bundesland. Damit werden innenpolitisch die Karten nochmals neu gemischt, egal wer auf Bundesebene regieren wird. Denn es stehen Reformen an, bei denen auch die Länder mitziehen müssen.

