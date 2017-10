Neuer Asterix: Mit Volldampf durch Italien

Was wären Asterix und Obelix ohne die Römer? Zweimal waren die gallischen Comichelden bereits in Rom, man erinnere sich an „Asterix als Gladiator“ (1964) und „Die Lorbeeren des Cäsar“ (1972). Ab heute ist der überaus gelungene neue Band „Asterix in Italien“ erhältlich.

Es gilt, das ganze Land zu befahren bzw. zu durchrasen – schließlich nehmen sie an einem Wagenrennen quer durch Italien teil. Der Sieger erhält einen Pokal, und es gibt auch einige Trostsklaven.

