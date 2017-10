Journalistinnenmord: Bombe wohl mit Handy gezündet

Die Bombe, mit der die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia getötet wurde, ist laut dpa-Informationen anscheinend mit einem Handy gezündet worden. Die Schäden an dem Auto, mit dem die 53-Jährige am Montag unweit ihres Zuhauses in Bidnija unterwegs war, deuteten auf die Verwendung von einem halben Kilogramm Sprengstoff hin, hieß es heute aus Ermittlerkreisen.

APA/AFP/Matthew Mirabelli

Wer hinter dem Attentat auf die Journalistin steckt, ist noch unklar. Caruana Galizia hatte immer wieder mit Enthüllungen zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung, unter anderem bei den Panama-Papers, in ihrem Blog Aufsehen erregt. Der Mord hatte europaweit für Entsetzen gesorgt. EU-Politiker und Journalistenverbände verlangten eine lückenlose Aufklärung.

Kinder fordern Rücktritts Muscats

Die Kinder von Caruana Galizia forderten unterdessen den maltesischen Regierungschef Joseph Muscat zum Rücktritt auf. „Uns interessiert Gerechtigkeit nicht ohne Veränderung“, schrieb Matthew Caruana Galizia auf Facebook. Gerechtigkeit werde es erst geben, wenn „alles, für das unsere Mutter gekämpft hat (...), die hoffnungslose Situation ersetzt, in der wir uns befinden“.

„Der Premierminister bat uns um Unterstützung. So wird er sie bekommen: Übernehmen Sie politische Verantwortung und treten Sie zurück!“ Muscat zählte Caruana Galizia zu seinen schärfsten Kritikern. Sie hatte Mitarbeitern Muscats unter anderem vorgeworfen, Offshore-Firmen in Panama zu haben. Auch schrieb sie, eine in den Panama-Papers erwähnte Firma gehöre Muscats Frau. Muscat wies das stets zurück.