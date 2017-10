Menschenhandel: Elf Festnahmen in Wiener Rotlichtszene

Bei einer Schwerpunktaktion gegen Menschenhandel hat es in Wien bereits in der Vorwoche elf Festnahmen in der Rotlichtszene gegeben, wie nun bekanntgeworden ist. Die Ermittler kontrollierten unter anderem 32 Bordelle.

Mehr dazu in wien.ORF.at