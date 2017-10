Vögel werden in Deutschland weniger

In Deutschland ist nicht nur die Zahl der Insekten, sondern auch die Zahl der Vögel in den vergangenen Jahren deutlich geschrumpft. Die Ursachen dafür sind nicht sicher, heißt es in den entsprechenden Studien, aber intensive Landwirtschaft und Umweltgifte dürften eine Rolle spielen.

