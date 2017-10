Novartis streicht 450 Stellen in USA

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis schließt in den USA eine Produktionsstätte für Generika. Betroffen sind 450 Mitarbeiter, wie ein Sprecher von Novartis heute sagte. Zuvor hatten Schweizer Zeitungen darüber berichtet. Grund für die Schließung der Produktion in Broomfield, Colorado, sei die zweistellige Preiserosion auf dem US-Generikamarkt, so der Sprecher auf Anfrage.

Mehrere Produkte seien in gesättigten Märkten nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie sollen nicht mehr hergestellt oder veräußert werden. Die kommerzielle Produktion des Generika-Solid-Portfolios soll am bestehenden Fertigungsstandort Wilson in North Carolina konsolidiert werden. Neben den 450 US-Angestellten erhielten im Zuge des Sparprogramms im Mai bereits 500 Mitarbeiter in der Schweiz eine Hiobsbotschaft.

Einsparung einer Milliarde bis 2020

Da Novartis bis 2020 etwa eine Milliarde US-Dollar (rund 850 Mio. Euro) einsparen will, hatte der Konzern angekündigt, in den nächsten eineinhalb Jahren am Hauptsitz bis zu 500 Stellen zu streichen, respektive ins Ausland zu verlagern, etwa nach Indien.

Gleichzeitig sollen in Basel 350 neue, andere Arbeitsplätze geschaffen werden. In der Schweiz beschäftigt Novartis knapp 13.000 Personen. In den USA sind es 23.000.