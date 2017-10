Van der Bellen empfing Pilz und Strolz in der Hofburg

Als letzten Parteichef hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute noch seinen früheren Parteikollegen Peter Pilz empfangen. Der Rauswurf der Grünen aus dem Parlament war dabei auch „kurz“ Thema, sagte Pilz danach vor Journalisten.

Pilz: „Wir kennen uns ja schon lang“

Pilz, der bei der Nationalratswahl erfolgreich mit einer eigenen Liste angetreten ist, hatte Van der Bellen einst als Wirtschaftsprofessor für die Grünen entdeckt - als Bundespräsident hat dieser seine Parteimitgliedschaft dann ruhend gestellt. Dementsprechend habe es sich auch nicht um ein Kennenlernen gehandelt, sagte Pilz: „Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang.“

Gefragt, ob bei dem gut 45-minütigen Gespräch auch die Grünen Thema waren, meinte Pilz: „Das hamma kurz besprochen.“ Entschuldigt habe er sich aber nicht, sei doch „jede Partei für sich selbst verantwortlich“, befand er. „Ich bedaure das Ausscheiden der Grünen aus dem Nationalrat“, betonte er dennoch.

Übernahme einzelner Mitarbeiter der Grünen möglich

Möglicherweise will Pilz auch „in Einzelfällen“ Personal des Grünen Klubs übernehmen, um dessen Kompetenz fürs Parlament weiter zu nutzen. Man habe aber noch keinen Personalplan erstellt.

Generell habe er dem Bundespräsidenten berichtet, was er im Parlament vorhabe. „Mit der Regierungsbildung habe ich nichts zu tun“, so Pilz. Bei den anstehenden Landtagswahlen will Pilz keine eigenen Listen gründen, aber gegebenenfalls autonome Bewegungen unterstützen, etwa in Niederösterreich.

Zuvor Gespräch mit Strolz

Kurz davor traf Van der Bellen NEOS-Chef Matthias Strolz. NEOS könnte sowohl bei einer schwarz-blauen als auch schwarz-roten Regierung der „Zweidrittelhebel“ für Mehrheiten sein, sagte Strolz nach dem Gespräch, das eine gute Dreiviertelstunde dauerte. „Wir wissen, dass das eine große Verantwortung ist.“

Strolz und seine Mitstreiterin Irmgard Griss, die ihn zum Präsidenten begleitet hatte, betonten, dass es ein „neues Regieren“ geben müsse. Man werde ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der den Regierungsbildungsauftrag erhalten wird, drängen, auch mit allen Oppositionsparteien Gespräche „im Detail“ zu führen. Es solle auch mit der Opposition punktuelle Arbeitsübereinkommen geben, bekräftigte Strolz.