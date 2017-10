OECD rät EZB zu geldpolitischer Trendwende

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rät der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer vorsichtigen Trendwende in der Geldpolitik. „Die EZB hat Spielraum, etwas vom geldpolitischen Gaspedal zu gehen, und sie kann den Expansionsgrad ein wenig herunterfahren“, sagte OECD-Chefvolkswirtin Catherine Mann der „Börsen-Zeitung“ (Freitag-Ausgabe).

Die wirtschaftlichen Daten im Euro-Raum seien zuletzt etwas stärker gewesen als erwartet. Die Notenbank solle die aktuell gute Konjunkturlage nutzen, um einen Einstieg in den Ausstieg aus den Anleihekäufen zu starten. Die OECD habe vorgeschlagen, „dass die Anleihekäufe Anfang 2018 reduziert werden und Ende 2018 beendet sein sollten“, sagte Mann.

Inflationsrate von zwei Prozent angestrebt

Die EZB kauft derzeit monatlich Anleihen im Wert von 60 Milliarden Euro. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Notenbank bei der nächsten Zinssitzung am 26. Oktober beschließen wird, ihre Käufe ab Jänner zu reduzieren. Die Käufe wurden im Kampf gegen die aus Sicht der EZB zu niedrige Inflation ergriffen. Die Notenbank strebt eine Rate von knapp zwei Prozent an.