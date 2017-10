Kurdische Behörden berichten von Massenflucht aus Kirkuk

Nach dem Einmarsch der irakischen Armee in Kirkuk berichten kurdische Behörden von einer Massenflucht der Kurden aus der Millionenstadt. Der Gouverneur von Erbil, Nausad Hadi, sprach heute von etwa 18.000 Familien aus Kirkuk und Tus Churmatu, die Schutz in der Hauptstadt der Kurdenregion und dem Ort Sulaimanija gesucht hätten.

Ein Berater von Hadi sagte der Nachrichtenagentur Reuters, etwa 100.000 Menschen seien auf der Flucht. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb ein Mitarbeiter des Kurdenpräsidenten Massud Barsani, die Kurden seien wegen „Plünderungen und sektiererischer Unterdrückung“ durch eine Schiitenmiliz geflohen. Diese unterstützt das Militär. Die UNO zeigte sich in einer Erklärung besorgt über entsprechende Berichte.

Militär rückte in Kirkuk vor

Die kurdischen Peschmerga hatten 2014 die Kontrolle über die ölreiche Region übernommen, nachdem die irakische Armee sich vor der anrückenden Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückgezogen hatte.

Am Montag rückte das Militär weitgehend friedlich wieder in die Gebiete vor, die Peschmerga zogen sich zurück. Verschärft werden die Spannungen durch ein international kritisiertes Unabhängigkeitsreferendum der Kurden vom 25. September, das von der Zentralregierung in Bagdad kategorisch abgelehnt wird.