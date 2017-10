Strache bestätigt „privates“ Treffen mit Kurz

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bestätigt in einem Interview mit der Tageszeitung „Österreich“ und oe24.tv, dass ÖVP-Chef Sebastian Kurz gestern für ein „privates“ Treffen in seiner Wohnung in Klosterneuburg war. In diesem „sehr offenen, sympathischen, freundlichen“ Gespräch sei man sich „menschlich nähergekommen“.

Es sei, so Strache, sein erstes Vieraugengespräch mit Kurz gewesen. Dass der ÖVP-Chef Kanzler wird, ist für Strache „der demokratiepolitische Auftrag“ aus der Wahl. Christian Kern von der SPÖ sei - „meiner Meinung nach ja“ - abgewählt worden. Die FPÖ werde, wenn Kurz sie zu Koalitionsverhandlungen einlädt, keine Parallelverhandlungen mit einer anderen Partei führen, versicherte der FPÖ-Chef.