Unternehmen zahlt Tansania 300 Mio. Dollar für Goldabbau

Nach Vorwürfen des illegalen Abbaus von Gold in Tansania will ein kanadisches Bergbauunternehmen der Regierung Tansanias 300 Millionen Dollar (255 Millionen Euro) zahlen. Das sei ein Zeichen des guten Willens für eine verbesserte Zusammenarbeit in Zukunft, sagte heute der Vorstandsvorsitzende von Barrick Gold, John Thornton.

Zudem soll die Regierung die Hälfte der Einnahmen der drei Goldminen der Firma in Tansania sowie einen Anteil von 16 Prozent an den Minen erhalten. Mit der Vereinbarung solle sichergestellt werden, dass Tansania und die Bevölkerung mehr von den Bodenschätzen profitierten, sagte der Justizminister des Landes, Palamagamba Kabudi.

Der Vorstand und die Aktionäre von Barrick Gold müssten der Vereinbarung noch zustimmen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Regierung warf dem Unternehmen im Juni vor, Gold illegal abzubauen - die Firma wies die Vorwürfe zurück.